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«Уфа» разорвала контракт с Фоминым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Уфа, Фомин Семён
Сегодня, 12:08 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Семеном Фоминым. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. 

Всю осеннюю часть сезона 28-летний игрок был вынужден пропустить из-за травмы. В сезоне-2015/16 гг. Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 играх РФПЛ и забил 1 гол.

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