«Уфа» разорвала контракт с Фоминым
Сегодня, 12:08 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Семеном Фоминым. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон.
Всю осеннюю часть сезона 28-летний игрок был вынужден пропустить из-за травмы. В сезоне-2015/16 гг. Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 играх РФПЛ и забил 1 гол.
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