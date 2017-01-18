«Уфа» разорвала контракт с Фоминым

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Семеном Фоминым. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон.

Всю осеннюю часть сезона 28-летний игрок был вынужден пропустить из-за травмы. В сезоне-2015/16 гг. Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 играх РФПЛ и забил 1 гол.