В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, впервые за 15 лет пошел снег

ЦСКА продолжает свой сбор в испанском Кампоаморе, где сегодня утром пошел снег. Местные жители сообщают, что в последний раз снег здесь видели еще 15 лет назад.

22 января «армейцы» проведут свой первый контрольный матч. Соперником станет польский «Пяст».