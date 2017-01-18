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В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, впервые за 15 лет пошел снег

Соккер.Ру // Заграница: события, ЦСКА
Сегодня, 12:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА продолжает свой сбор в испанском Кампоаморе, где сегодня утром пошел снег. Местные жители сообщают, что в последний раз снег здесь видели еще 15 лет назад.

22 января «армейцы» проведут свой первый контрольный матч. Соперником станет польский «Пяст».

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