В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, впервые за 15 лет пошел снег
Сегодня, 12:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА продолжает свой сбор в испанском Кампоаморе, где сегодня утром пошел снег. Местные жители сообщают, что в последний раз снег здесь видели еще 15 лет назад.
22 января «армейцы» проведут свой первый контрольный матч. Соперником станет польский «Пяст».
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Упоротые пони и в этом событии увидели бы плюсы!
Как читаю диву даюсь,реально самые зомбированые)))
Удачи на сборах Чемпиону России ЦСКА!
Успешных сборов ЦСКА!
А сочельник был 6 января.)
Удачных сборов и без травм!!