Кокорин: «Я полностью доволен тем, как идут мои дела в „Зените“»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что он полностью доволен своей карьерой в клубе из Санкт-Петербурга, а также рассказал о работе под руководством тренера Мирчи Луческу.
Некоторое время назад форвард «Краснодара» Федор Смолов в интервью российскому СМИ поведал, что после ряда неудач в карьере у него состоялся «серьезный разговор с самим с собой», после чего он решил доказать, «в первую очередь, сам себе», что способен на многое. После этого Смолов начал стабильно забивать - за прошлый год на его счету 31 мяч в 42 поединках.
По словам Кокорина, ему подобный разговор с самим собой ни к чему.
«Если он (Смолов) так говорит, значит, так оно и есть. Не думаю, что мне нужен подобного рода разговор (с самим собой). Я пришел в „Зенит“ и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. - Прим. ред.). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.
Луческу настоящий максималист и требует выполнения своих указаний даже во время товарищеских матчей, в которых мы выигрываем с крупным счетом. Я понимаю, что это все не просто так, и рад, что он меня критикует. Через эту критику я могу стать сильнее как игрок».
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Ну а че, жизнь удалась,
Гелик, телки, Павлик, бабки,
И шампанского льют всласть.
Не работа, просто праздник,
Он не токарь, не артист,
Бездарь и дитя лимита,
Россеянский "футболист".
https://www.youtube.com/watch?v=xSP4WHHsSlw
За однушку на человека(пенсионера) коммуналка - 2,5 т.р.(с телефоном и электроэнергией)
Не выдумывай.
главное чтобы Кокорину на новый Феррари денег хватило.
еще бы ты не был доволен))
А летом тебя выкинут с помойки,будешь ты потом ой как сильно доволен)!!!