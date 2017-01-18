Кокорин: «Я полностью доволен тем, как идут мои дела в „Зените“»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что он полностью доволен своей карьерой в клубе из Санкт-Петербурга, а также рассказал о работе под руководством тренера Мирчи Луческу.

Некоторое время назад форвард «Краснодара» Федор Смолов в интервью российскому СМИ поведал, что после ряда неудач в карьере у него состоялся «серьезный разговор с самим с собой», после чего он решил доказать, «в первую очередь, сам себе», что способен на многое. После этого Смолов начал стабильно забивать - за прошлый год на его счету 31 мяч в 42 поединках.

По словам Кокорина, ему подобный разговор с самим собой ни к чему.

«Если он (Смолов) так говорит, значит, так оно и есть. Не думаю, что мне нужен подобного рода разговор (с самим собой). Я пришел в „Зенит“ и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. - Прим. ред.). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

Луческу настоящий максималист и требует выполнения своих указаний даже во время товарищеских матчей, в которых мы выигрываем с крупным счетом. Я понимаю, что это все не просто так, и рад, что он меня критикует. Через эту критику я могу стать сильнее как игрок».