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Кокорин: «Я полностью доволен тем, как идут мои дела в „Зените“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Смолов Федор, Луческу Мирча
Сегодня, 12:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что он полностью доволен своей карьерой в клубе из Санкт-Петербурга, а также рассказал о работе под руководством тренера Мирчи Луческу.

Некоторое время назад форвард «Краснодара» Федор Смолов в интервью российскому СМИ поведал, что после ряда неудач в карьере у него состоялся «серьезный разговор с самим с собой», после чего он решил доказать, «в первую очередь, сам себе», что способен на многое. После этого Смолов начал стабильно забивать - за прошлый год на его счету 31 мяч в 42 поединках. 

По словам Кокорина, ему подобный разговор с самим собой ни к чему.

«Если он (Смолов) так говорит, значит, так оно и есть. Не думаю, что мне нужен подобного рода разговор (с самим собой). Я пришел в „Зенит“ и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. - Прим. ред.). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

Луческу настоящий максималист и требует выполнения своих указаний даже во время товарищеских матчей, в которых мы выигрываем с крупным счетом. Я понимаю, что это все не просто так, и рад, что он меня критикует. Через эту критику я могу стать сильнее как игрок».

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