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Шляхтин: «„Крылья“ абсолютно не беспокоит ситуация с трансфером Молло»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Крылья Советов, Зенит, Сент-Этьен, Молло Йоан
Сегодня, 13:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг трансфера полузащитника Йоана Молло в «Зенит». Напомним, 50 % от продажи игрока должен получить «Сент-Этьен», чьи цвета француз защищал ранее. По информации зарубежных СМИ, «Крылья» анонсировали «Сент-Этьену», что тот получит 250 тыс. евро, следовательно, сумма трансфера составила 500 тысяч. Однако в ряде отечественных СМИ фигурируют цифры от 2.5 до 3.5 млн.

Сегодня авторитетное французское издание опубликовало информацию о том, что сумма перехода на самом деле составила 3.5 млн евро, однако 3 млн были оформлены как бонусы и комиссионные. Таким образом, чистая сумма перехода составила все те же 500 тысяч евро.

Также сообщалось, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА для разбирательств по данному вопросу.

«Я читаю прессу. Пусть обращаются. Вы знаете, как говорится, один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить. 

Нет, нас это абсолютно не беспокоит, мы готовы к этому. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у „Сент-Этьена“, мы платили определенные деньги за аренду. Я думаю, что „Сент-Этьен“ уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание - трансфер Молло из „Сент-Этьена“ летом стоил нам ноль, и этим, по- моему, все вопросы снимаются.

Мы „Сент-Этьену“ выплатим 50 процентов с трансфера, который был с „Зенитом“. Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с „Зенитом“; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали».

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