Хаби Алонсо летом завершит карьеру
Сегодня, 13:58 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо сообщил руководству клуба, что летом намерен завершить карьеру игрока. Контракт 35-летнего футболиста истекает в июне, и Алонсо не собирается искать себе новую команду. Пока неизвестно, чем чемпион мира 2010 года планирует заниматься после окончания своей активной деятельности на футбольном поле.
Хаби Алонсо в составе сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012) и побеждал на ЧМ-2010. Также он дважды триумфовал в Лиге чемпионов и дважды брал Суперкубок УЕФА (по разу с «Ливерпулем» и «Реалом»).
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Удачи Хаби. Великий игрок. Жаль что так рано.
Удач ему.
Соккер с завидным постоянством добавляет новые слова в спортивный лексикон.