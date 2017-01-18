Хаби Алонсо летом завершит карьеру

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо сообщил руководству клуба, что летом намерен завершить карьеру игрока. Контракт 35-летнего футболиста истекает в июне, и Алонсо не собирается искать себе новую команду. Пока неизвестно, чем чемпион мира 2010 года планирует заниматься после окончания своей активной деятельности на футбольном поле.

Хаби Алонсо в составе сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012) и побеждал на ЧМ-2010. Также он дважды триумфовал в Лиге чемпионов и дважды брал Суперкубок УЕФА (по разу с «Ливерпулем» и «Реалом»).