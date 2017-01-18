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Хаби Алонсо летом завершит карьеру

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Бавария, Алонсо Хаби
Сегодня, 13:58 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо сообщил руководству клуба, что летом намерен завершить карьеру игрока. Контракт 35-летнего футболиста истекает в июне, и Алонсо не собирается искать себе новую команду. Пока неизвестно, чем чемпион мира 2010 года планирует заниматься после окончания своей активной деятельности на футбольном поле.

Хаби Алонсо в составе сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012) и побеждал на ЧМ-2010. Также он дважды триумфовал в Лиге чемпионов и дважды брал Суперкубок УЕФА (по разу с «Ливерпулем» и «Реалом»).

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