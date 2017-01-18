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Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 14:06 | Источник: Kp.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, что новый главный тренер клуба Сергей Семак ввел штрафы за мат и неприличные слова.

«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф».

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