Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, что новый главный тренер клуба Сергей Семак ввел штрафы за мат и неприличные слова.

«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф».