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Самарис, которым интересовался «Зенит», отверг предложение из России

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бенфика, Самарис Андреас
Сегодня, 14:29 | Источник: dn.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис отверг предложения из Китая, России и Англии, сообщает португальская пресса. «Орлы» были готовы продать 27-летнего игрока, но он решил остаться в клубе и бороться за место в составе.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Зенит». По слухам, «сине-бело-голубые» предлагали за Самариса 20 млн евро, а самому футболисту были готовы платить 2.7 млн евро в год.

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