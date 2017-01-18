Самарис, которым интересовался «Зенит», отверг предложение из России

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис отверг предложения из Китая, России и Англии, сообщает португальская пресса. «Орлы» были готовы продать 27-летнего игрока, но он решил остаться в клубе и бороться за место в составе.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Зенит». По слухам, «сине-бело-голубые» предлагали за Самариса 20 млн евро, а самому футболисту были готовы платить 2.7 млн евро в год.