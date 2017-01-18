Самарис, которым интересовался «Зенит», отверг предложение из России
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бенфика, Самарис Андреас
Сегодня, 14:29 | Источник: dn.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис отверг предложения из Китая, России и Англии, сообщает португальская пресса. «Орлы» были готовы продать 27-летнего игрока, но он решил остаться в клубе и бороться за место в составе.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Зенит». По слухам, «сине-бело-голубые» предлагали за Самариса 20 млн евро, а самому футболисту были готовы платить 2.7 млн евро в год.
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Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=x3yhikeOl9I
А Радимов говорил, что там есть футболисты уровня РФПЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=x3yhikeOl9I
Зато все ловко Федун продумал, все подумают, что он зениту отказал))0