Бонавентура продлил контракт с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне Бонавентура провел 17 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.