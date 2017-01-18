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Бонавентура продлил контракт с «Миланом»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Милан, Бонавентура Джакомо
Сегодня, 14:37 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне Бонавентура провел 17 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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