Бонавентура продлил контракт с «Миланом»
Сегодня, 14:37 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2020 года.
В этом сезоне Бонавентура провел 17 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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