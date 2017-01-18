Эксперт: «Стоимость „Крестовского“ превысит 50 млрд рублей»

Руководитель петербургского отделения антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев сообщил, что стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге превысит 50 млрд рублей. По официальной информации стоимость составила чуть более 40 млрд.

«Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было и всё размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 млрд 334 миллиона рублей. В пересчёте на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 млрд 200 млн долларов.

Однако есть ещё и незакрытые контракты — их там на 10 млрд и 300 млн рублей. С 99 % вероятности эти контракты будут выплачены, и таким образом, стоимость „Зенит-Арены“ превысит 50 млрд рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского „Уэмбли“ и переплюнет стоимость „Фишта“».