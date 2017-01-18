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«Барселона» не продаст Турана дешевле 30 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Гуанчжоу Эв, Туран Арда
Сегодня, 16:36 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» не намерена расставаться со своим плеймейкером Ардой Тураном дешевле, чем за 30 млн евро. Турецкий полузащитник попал в сферу интересов китайского «Гуанчжоу Эвергранд», который подготовил для игрока трехлетний контракт на 50 млн евро. 

Главный тренер каталонцев Луис Энрике не хочет расставаться с Тураном, однако руководство клуба может не устоять перед соблазном, если от китайцев последует щедрое предложение.

В 2015 году «Барселона» заплатила за Турана 42 млн евро.

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