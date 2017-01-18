«Барселона» не продаст Турана дешевле 30 млн евро

«Барселона» не намерена расставаться со своим плеймейкером Ардой Тураном дешевле, чем за 30 млн евро. Турецкий полузащитник попал в сферу интересов китайского «Гуанчжоу Эвергранд», который подготовил для игрока трехлетний контракт на 50 млн евро.

Главный тренер каталонцев Луис Энрике не хочет расставаться с Тураном, однако руководство клуба может не устоять перед соблазном, если от китайцев последует щедрое предложение.

В 2015 году «Барселона» заплатила за Турана 42 млн евро.