«Барселона» не продаст Турана дешевле 30 млн евро
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Гуанчжоу Эв, Туран Арда
Сегодня, 16:36 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» не намерена расставаться со своим плеймейкером Ардой Тураном дешевле, чем за 30 млн евро. Турецкий полузащитник попал в сферу интересов китайского «Гуанчжоу Эвергранд», который подготовил для игрока трехлетний контракт на 50 млн евро.
Главный тренер каталонцев Луис Энрике не хочет расставаться с Тураном, однако руководство клуба может не устоять перед соблазном, если от китайцев последует щедрое предложение.
В 2015 году «Барселона» заплатила за Турана 42 млн евро.
Другие материалы по теме:
16:20 Слухи «Ливерпуль» следит за Берарди 5
15:24 Слухи «Манчестер Сити» летом попробует подписать Облака 12
10:53 Слухи Лукас Лейва хочет вернуться в Бразилию 4
08:01 Слухи МЮ и «Лион» близки к согласованию трансфера Депая 6
04:59 Слухи Фото «Эвертон» нацелился на 19-летнего защитника «Манчестер Сити» 4
04:09 Слухи Адриан Рамос близок к переходу в «Чунцин Лифань» 0
03:16 Слухи «Фиорентина» попытается вернуть Сеферовича 0
Или войдите через
Или даже сравнивать нельзя с Феллаини или нашим косячным Джанкой..
.Как по мне отличный боец и любой команде топ4 АПЛ подошёл бы.
Не веришь? Спроси у Клеттенбурга и глянь фамилия какого арбитра золотыми буквами выгравирована на последнем Кубке ЛЧ.
Ильяраменди за 40 лямов загубили. Хорошо хоть парень назад сбежал за пол цены и опять играет.