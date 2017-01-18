«Рединг» купил у «Ливерпуля» Илори
Сегодня, 16:45 | Источник: ФК "Рединг" | Редакция: Дмитрий Кристя
Один из лидеров Чемпионшипа «Рединг» укрепился центральным защитником «Ливерпуля» Тиагу Илори. 23-летний игрок подписал контракт, рассчитанный на 3.5 года. Сумма трансфера не сообщается.
В этом сезоне Илори не провел ни единой минуты за «Ливерпуль».
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