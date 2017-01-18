«Рединг» купил у «Ливерпуля» Илори

Один из лидеров Чемпионшипа «Рединг» укрепился центральным защитником «Ливерпуля» Тиагу Илори. 23-летний игрок подписал контракт, рассчитанный на 3.5 года. Сумма трансфера не сообщается.

В этом сезоне Илори не провел ни единой минуты за «Ливерпуль».