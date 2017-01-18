Кокорин: «Слышал об интересе ко мне со стороны китайских клубов»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о слухах об интересе к его персоне со стороны китайских и европейских клубов. Также он прокомментировал переезд в Поднебесную бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

«Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в „Зенит“ не было, а значит - это не совсем серьезно. Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы

Я не считаю, что уход Акселя Витселя можно называть катастрофой для „Зенита“. Да, Аксель был важным игроком для нас, но с его уходом жизнь не заканчивается. У нас в составе много квалифицированных игроков, которые могут и берут на себя роль лидеров на поле, кроме того, пришли хорошие новички, которые должны влиться в состав и заменить Витселя.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в „Ювентус“, у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось.

Трудно судить, насколько пойдет на пользу Витселю переезд в китайский чемпионат, ведь мы не совсем понимаем его силу. Во время сбора мы играли с китайской командой, и она выглядела неплохо, правда, во второй половине матча ее футболисты устали, но игра на сборе это не показатель. Если Витсель выбрал такой путь, значит, он посчитал такое развитие своей карьеры правильным».