Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе
Сегодня, 17:13 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
36-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин рассказал о предложениях, имеющихся у него:
«Мне поступало несколько предложений из Англии и из-за рубежа. Некоторые из них мне пришлось отклонить, так как они были из уж очень далеких стран.
У меня есть пару предложений. У меня многие спрашивают, вернусь ли я в „Лидс“ или „Вулверхэмптон“, но я не могу перейти в клуб, от которого не получал предложений. Есть пару других клубов из Чемпионшипа, которые проявляют интерес ко мне, но пока я не буду называть их».
Напомним, что летом ирландец завершил международную карьеру.
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