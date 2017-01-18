Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе

36-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин рассказал о предложениях, имеющихся у него:

«Мне поступало несколько предложений из Англии и из-за рубежа. Некоторые из них мне пришлось отклонить, так как они были из уж очень далеких стран.

У меня есть пару предложений. У меня многие спрашивают, вернусь ли я в „Лидс“ или „Вулверхэмптон“, но я не могу перейти в клуб, от которого не получал предложений. Есть пару других клубов из Чемпионшипа, которые проявляют интерес ко мне, но пока я не буду называть их».

Напомним, что летом ирландец завершил международную карьеру.