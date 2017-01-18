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Анчелотти: «Не каждый сможет работать главным тренером в „Реале“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Анчелотти Карло , Зидан Зинедин
Сегодня, 17:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Баварию», считает, что не каждому по силам добиться успехов на тренерском мостике «Королевского клуба»:

«Не каждый сможет работать главным тренером в „Реале“. Ключ к успеху, на мой взгляд, кроется во взаимоотношениях с игроками. А вот знание футбола вторично, как и опыт.

Наставник „сливочных“ должен обладать харизмой, уважением, быть личностью. У Зидана все это имеется, он доказал это еще в бытность игроком, а позже, когда работал моим ассистентом.

Зидан не тренировал в высших лигах до „Реала“, но долгое время играл, работал помощником главного тренера, работал в „Кастилье“. Он знает игру, знает тактические аспекты, знает этот клуб».

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