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«Зенит» не сумел обыграть «Видеотон», Лунёв отразил пенальти

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит, Видеотон
Сегодня, 17:42 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском матче на зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» обменялся голами с венгерским «Видеотоном».

Дубай, стадион «Джебель Али»

«Зенит» – «Видеотон» – 1:1 (1:1)
Голы: Кокорин 9 - Паткаи 6.
Нереализованный пенальти: Оливейра 66 (вратарь)

«Зенит»: Лодыгин (Лунев 46), Анюков (Зуйков 69), Ломбертс (Кришито 46), Нету (Эрнани 62), Жирков (Чернов 69), Маурисио (Юсупов 46), Хави Гарсия (Мусаев 80), Жулиано (Данни 69), Шатов (Мак 62), Дзюба (Джорджевич 69), Кокорин (Молло 62).
Главный тренер: Мирча Луческу.

«Видеотон»: Ковачик (Хорват 46), Него, Фиола (Варга 46), Винисиус, Стопира, Ковач, Юхас (Барци 62), Паткаи, Сульич (Сольноки 46), Лазович (Боди 46), Шчепович (Оливейра 46).
Главный тренер: Хеннинг Берг.

Предупреждения: Паткаи 25, Хави Гарсия 57.

Напомним, что вчера «Зенит» наколотил 14 мячей молодёжному составу клуба из Омана.

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