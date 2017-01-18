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Первый клуб Боласи платил игроку за голы бургерами

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Эвертон, Боласи Янник
Сегодня, 18:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи в своем клубе играл за весьма странное вознаграждение.

Клуб «Хиллингтон Боро» не мог позволить себе платить зарплату нынешнему игроку сборной Конго, потому поощрял его бургерами за голы. Об этом рассказала председатель правления клуба Ди Дханд:

«Я хотела подписать с Боласи контракт с окладом в 20 фунтов в неделю, но другие руководители клуба не согласились.

В итоге я давала ему по бургеру за каждый забитый мяч. Однажды он забил 8 мячей и поделился бургерами с одноклубниками».

Напомним, что недавно хавбек получил травму и пропустит около года.

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