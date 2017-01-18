Луческу: «Желаю Адриано успехов, но не против „Зенита“»

Тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги товарищеского матча против «Видеотона» (1:1) и прокомментировал переход своего бывшего подопечного Луиса Адриано в «Спартак»:

«Хорошая тренировка с хорошей командой. Были видны амбиции „Видеотона“ и очень хорошая организация оборонительных действий. Не слишком довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. Это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.

Тяжело ли Данни пока играть больше 20 минут? Еще видна легкая боязнь. Мы просим Данни, чтобы он поменьше участвовал в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно это касается концовки матча, когда выходят агрессивные футболисты у соперника, и Данни могут нанести травму.

Как бы вы прокомментировали переход Луиса Адриано в „Спартак“? Это футболист, который попал в „Шахтер“ в 18-19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие. Он выиграл конкуренцию у Морено, Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для „Шахтера“ уход Адриано стал потерей.

В Италии у Луиса не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра „Шахтера“ была комбинационного плана, а он выступал наконечником. В Италии по-другому, часто играют на контратаках. Адриано должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю Луису успехов в чемпионате и персонально, но не против нас».