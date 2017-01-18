Ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти аналогом хоккейных буллитов
Сегодня, 20:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Технический директор по развитию ФИФА Марко ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти подобием хоккейных буллитов:
«У каждой команды было бы по 5 попыток забить.
Футболисты начинали бы разбег с расстояния 25 метров от ворот, на удар отводилось бы 8 секунд.
Это было бы захватывающим зрелищем. Во время пенальти все происходит за секунду, в таких буллитах же есть много возможностей: игрок может применить дриблинг, может ударить или подождать реакции голкипера. Это бы больше напоминало игровую ситуацию».
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