Ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти аналогом хоккейных буллитов

Технический директор по развитию ФИФА Марко ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти подобием хоккейных буллитов:

«У каждой команды было бы по 5 попыток забить.

Футболисты начинали бы разбег с расстояния 25 метров от ворот, на удар отводилось бы 8 секунд.

Это было бы захватывающим зрелищем. Во время пенальти все происходит за секунду, в таких буллитах же есть много возможностей: игрок может применить дриблинг, может ударить или подождать реакции голкипера. Это бы больше напоминало игровую ситуацию».