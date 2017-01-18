Рейтинг@Mail.ru

«Анжи» сыграл вничью с «Пандурием» в контрольной встрече

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Анжи, Пандурий
Сегодня, 20:10 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском поединке на зимнем сборе в Турции «Анжи» не удержал победу над румынским «Пандурием».

«Анжи» – «Пандурий» – 1:1 (1:0)
Гол у «Анжи»: Кацаев 42.

Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Агаларов, Жиров, Белый, Мусалов, Кацаев, Дедечко, Тетрашвили, Газимагомедов, Антонов, Асильдаров.
Главный тренер: Александр Григорян.

Ранее с таким же счетом закончился товарищеский поединок между «Зенитом» и «Видеотоном».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:42 «Зенит» не сумел обыграть «Видеотон», Лунёв отразил пенальти 130
Вчера
19:26 «Уфа» уступила «Клужу» в первом матче под руководством Семака 21
19:18 «Зенит» наколотил 14 мячей молодёжному составу клуба из Омана 101
18:05 Стал известен второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании 54
16 января 2017
18:04 «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», проигрывая после первого тайма 0:2 77
15 января 2017
14:59 Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА 38
14 января 2017
17:01 Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе в Испании 26
15:37 Молло и Зуйков сыграют против «Айнтрахта» с первых минут 16
10:20 Гаджиев: «На сборе „Амкара“ просматриваем многих потенциальных новичков» 3
13 января 2017
19:32 «Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в контрольном матче 26
все материалы по этой теме
Турниры