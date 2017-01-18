«Анжи» сыграл вничью с «Пандурием» в контрольной встрече

В товарищеском поединке на зимнем сборе в Турции «Анжи» не удержал победу над румынским «Пандурием».

«Анжи» – «Пандурий» – 1:1 (1:0)

Гол у «Анжи»: Кацаев 42.

Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Агаларов, Жиров, Белый, Мусалов, Кацаев, Дедечко, Тетрашвили, Газимагомедов, Антонов, Асильдаров.

Главный тренер: Александр Григорян.

Ранее с таким же счетом закончился товарищеский поединок между «Зенитом» и «Видеотоном».