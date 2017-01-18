«Анжи» сыграл вничью с «Пандурием» в контрольной встрече
Сегодня, 20:10 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском поединке на зимнем сборе в Турции «Анжи» не удержал победу над румынским «Пандурием».
«Анжи» – «Пандурий» – 1:1 (1:0)
Гол у «Анжи»: Кацаев 42.
Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Агаларов, Жиров, Белый, Мусалов, Кацаев, Дедечко, Тетрашвили, Газимагомедов, Антонов, Асильдаров.
Главный тренер: Александр Григорян.
Ранее с таким же счетом закончился товарищеский поединок между «Зенитом» и «Видеотоном».
Другие материалы по теме:
Вчера
16 января 2017
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
Или войдите через
..Просто взбесило наличие в составе этого старья ,особенно непотопляемого агалардиньо.А ведь есть щикарные молодые игроки.Например М.Мусалов и Д.Щербак.