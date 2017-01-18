Нападающий «Боруссии» Дембеле недоволен судейством в матчах Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле считает, что арбитрам, обслуживающим поединки «шмелей» в Бундеслиге, не хватает беспристрастности:

«Для нас нормально - быть командой, против которой чаще других нарушают правила, в то время как мы фолим меньше всех, однако наши игроки все равно получают много желтых карточек. Я этого не понимаю.

Меня раздражает, что в последних 5 или 6 играх соперники ломали наш ритм, прибегая к тактическим фолам, которые оставались без внимания. Я бы очень хотел, чтобы арбитры реагировали в таких эпизодах раньше и смелее.

Бывали случаи, когда одни и те же игроки фолили на мне по 5-6 раз за игру, но оставались безнаказанными либо удостаивались желтой карточки под самый конец матча.

В Лиге чемпионов все иначе, карточку там можно заработать уже после 2-3 фола».