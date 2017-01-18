Байи: «Хочу выступать за „Манчестер Юнайтед“ до конца карьеры»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи хотел бы остаться в манкунианском клубе до конца карьеры:

«Надеюсь, смогу выступать за „Манчестер Юнайтед“ до конца карьеры. Я здесь очень счастлив, это великолепный клуб.

Для меня честь - играть за МЮ, и я надеюсь, что смогу стать великим игроком в этом клубе.

Нелегко застолбить за собой место в основе, но я стараюсь наслаждаться каждой минутой в этой команде».