Рейтинг@Mail.ru

Байи: «Хочу выступать за „Манчестер Юнайтед“ до конца карьеры»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Байи Эрик
Сегодня, 20:58 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи хотел бы остаться в манкунианском клубе до конца карьеры:

«Надеюсь, смогу выступать за „Манчестер Юнайтед“ до конца карьеры. Я здесь очень счастлив, это великолепный клуб.

Для меня честь - играть за МЮ, и я надеюсь, что смогу стать великим игроком в этом клубе.

Нелегко застолбить за собой место в основе, но я стараюсь наслаждаться каждой минутой в этой команде».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:25 Симеоне: «Гризманн? Я никого не удерживаю в „Атлетико“» 0
20:38 Нападающий «Боруссии» Дембеле недоволен судейством в матчах Бундеслиги 6
20:02 Фото Ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти аналогом хоккейных буллитов 47
19:52 Галлиани: «Деулофеу? „Эвертон“ требует аренду с обязательством выкупа, это не для нас» 1
18:30 Дзанетти: «Надеюсь, что борьба за Скудетто будет идти до самого конца» 13
18:20 Энрике: «Я пошёл к мосту» 24
17:25 Анчелотти: «Не каждый сможет работать главным тренером в „Реале“» 22
17:13 Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе 1
15:10 Месси: «Буду играть в „Барселоне“ до тех пор, пока этого хочет клуб» 79
10:44 Вилья: «У Гвардиолы трудный период, но он изменит ситуацию» 17
все материалы по этой теме
Турниры