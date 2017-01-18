Салли Мунтари перебрался в «Пескару»
Сегодня, 21:18 | Источник: твиттер ФК "Пескара" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, бывший игрок «Интера» и «Милана» Салли Мунтари вернулся в Италию.
32-летний хавбек, который являлся свободным агентом после истечения срока контракта с «Аль-Иттихадом» прошлым летом, примкнул к «Пескаре».
Ганец уже участвует в тренировках команды.
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