Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» будет работать на «Крестовском»
Сегодня, 21:49 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор стадиона «Краснодара» Алексей Жуковин продолжит работу в Санкт-Петербурге.
По информации источника, Жуковин займет должность заместителя гендиректора компании «Зенит-Арена», которой должен перейти в управление новый стадион «сине-бело-голубых».
До переезда в Краснодар специалист возглавлял Департамент эксплуатации «Арены Львов».
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Как заявили в пресс-службе компании «Метрострой» (генподрядчик строительства стадиона), указанные тесты являются частью подготовки к эксплуатации объекта.
Также в пресс-службе отметили, что «Метрострою» нужно испытать системы безопасности и звука. В этих целях на «Зенит-Арене» будут проводиться различные мероприятия, в том числе выставки и концерты.
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