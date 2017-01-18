Рейтинг@Mail.ru

Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» будет работать на «Крестовском»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит, Краснодар
Сегодня, 21:49 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор стадиона «Краснодара» Алексей Жуковин продолжит работу в Санкт-Петербурге.

По информации источника, Жуковин займет должность заместителя гендиректора компании «Зенит-Арена», которой должен перейти в управление новый стадион «сине-бело-голубых».

До переезда в Краснодар специалист возглавлял Департамент эксплуатации «Арены Львов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:23
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:19
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:17, редактировал Сегодня 22:18
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:04
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:02
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:12 Эксперт: «Стоимость „Крестовского“ превысит 50 млрд рублей» 91
12 января 2017
06:38 Голубев: «Ростову предстоит выполнить в этом году 80% работ к ЧМ-2018» 6
09 января 2017
18:16 На достройку «Крестовского» выделили 2 млрд рублей 299
06 января 2017
12:14 Приемка готовности «Лужников» может состояться в марте 10
29 декабря 2016
17:35 «Спартак» сдаст новую базу в марте 2017 года 47
16:04 Албин: «Все работы на „Крестовском“ нужно завершить до 1 мая» 33
14:37 Ростехнадзор выдал положительное заключение по «Крестовскому» 94
28 декабря 2016
16:01 Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану» 65
27 декабря 2016
Станислав Горин
Что с «Крестовским» и аренами ЧМ-18?
«Соккер.ру» держит руку на пульсе подготовки к чемпионату мира – рассказываем обо всех аренах в торжественный день завершения основных работ в Санкт-Петербурге.
Комментариев: 60
16:29 Сорокин: «Надеюсь, до Нового года стадион на Крестовском острове сдадут» 52
все материалы по этой теме
Турниры