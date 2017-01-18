Стали известны стартовые составы на матч 3 раунда Кубка Англии между «Плимут Аргайл» и «Ливерпулем».

«Плимут Аргайл»: МакКормик, Трелькфельд, Сонго'О, Брэдли, Паррингтон, Фокс, Кэри, Дональдсон, Джервис, Слю, Гарита.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Коутиньо, Эджария, Вудберн, Старридж, Ориги.