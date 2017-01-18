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«Плимут Аргайл» - «Ливерпуль»: Коутиньо и Старридж выйдут с первых минут

Матч: Плимут АргайлПлимут Аргайл-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:56 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 3 раунда Кубка Англии между «Плимут Аргайл» и «Ливерпулем»

«Плимут Аргайл»: МакКормик, Трелькфельд, Сонго'О, Брэдли, Паррингтон, Фокс, Кэри, Дональдсон, Джервис, Слю, Гарита.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Коутиньо, Эджария, Вудберн, Старридж, Ориги.

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