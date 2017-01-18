Симеоне: «Гризманн? Я никого не удерживаю в „Атлетико“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Симеоне Диего , Гризманн Антуан
Сегодня, 22:25 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед»:
«Я никого не удерживаю, а просто продолжаю работать, чтобы прогрессировать во благо клуба.
Гризманн переживает потрясающее время: он хорошо работает, он снова начал забивать, он находится в хорошей форме. Интерес к нему со стороны лучших клубов мира - нормальное явление. Не удивлен и тем, что к нему проявляют интерес те клубы, которые могут себе его позволить».
Другие материалы по теме:
18:20 Энрике: «Я пошёл к мосту» 24
Или войдите через
А он сдержанно и порядочно ведет себя,и самое главное
Диего Симеоне держит команду на Топ уровне,которая дает шороху и Барсе и Баварии и тому же Реалу спать спокойно не давали.
Симеоне хороший тренер расскрывающий таланты футболистов и дающий им светлое будующее.
Спасибо тебе тренер.