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Симеоне: «Гризманн? Я никого не удерживаю в „Атлетико“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Симеоне Диего , Гризманн Антуан
Сегодня, 22:25 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед»:

«Я никого не удерживаю, а просто продолжаю работать, чтобы прогрессировать во благо клуба.

Гризманн переживает потрясающее время: он хорошо работает, он снова начал забивать, он находится в хорошей форме. Интерес к нему со стороны лучших клубов мира - нормальное явление. Не удивлен и тем, что к нему проявляют интерес те клубы, которые могут себе его позволить».

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