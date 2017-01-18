Симеоне: «Гризманн? Я никого не удерживаю в „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед»:

«Я никого не удерживаю, а просто продолжаю работать, чтобы прогрессировать во благо клуба.

Гризманн переживает потрясающее время: он хорошо работает, он снова начал забивать, он находится в хорошей форме. Интерес к нему со стороны лучших клубов мира - нормальное явление. Не удивлен и тем, что к нему проявляют интерес те клубы, которые могут себе его позволить».