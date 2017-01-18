Агент Шоу: «Я зол на журналистов: Люк счастлив в МЮ, а в клубе довольны игроком»
Сегодня, 22:52 | Источник: ibtimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Джонатан Барнетт - агент защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, опроверг слухи о том, что в клубе недовольны его клиентом и собираются расстаться с ним:
«Я разозлён всеми этими сообщениями о том, что Люк Шоу может покинуть „Манчестер Юнайтед“ летом.
Я зол на журналиcтов, которые работают безответственно. Люк счастлив в МЮ, а в „Юнайтед“ довольны Люком».
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