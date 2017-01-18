«Монако» приобрёл 17-летнего хавбека «Аякса»
Сегодня, 23:07 | Источник: Твиттер ФК "Монако" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Монако» сообщает о том, что клуб подписал теперь уже бывшего полузащитника «Аякса» Франко Антонуччи.
17-летний выпускник академии «Андерлехта» лишь летом перебрался в голландский клуб, однако не сумел там закрепиться.
Игрок заключил с монегасками трехлетний контракт. Сумма трансфера, по слухам, составила 3 млн евро.
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