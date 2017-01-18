«Монако» приобрёл 17-летнего хавбека «Аякса»

Пресс-служба «Монако» сообщает о том, что клуб подписал теперь уже бывшего полузащитника «Аякса» Франко Антонуччи.

17-летний выпускник академии «Андерлехта» лишь летом перебрался в голландский клуб, однако не сумел там закрепиться.

Игрок заключил с монегасками трехлетний контракт. Сумма трансфера, по слухам, составила 3 млн евро.