«Рома» предложит «Генку» 23 млн евро за 19-летнего нападающего Бэйли
Сегодня, 23:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Рома» намерена включиться в борьбу за подписание 19-летнего нападающего «Генка» Леона Бэйли.
Футболист отлично проявил себя в нынешнем сезоне Лиги Европы и привлек к своей персоне внимание многих ведущих клубов Старого Света.
Невероятно быстрый футболист в нынешней кампании отметился за бельгийский клуб 8 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 34 поединках.
По слухам, «Рома» готова предложить «Генку» 23 млн евро за ямайца.
Также на талантливого юношу претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Эвертон», «Наполи», «Байер», «Ницца» и «Лион».
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