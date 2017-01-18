«Рома» предложит «Генку» 23 млн евро за 19-летнего нападающего Бэйли

«Рома» намерена включиться в борьбу за подписание 19-летнего нападающего «Генка» Леона Бэйли.

Футболист отлично проявил себя в нынешнем сезоне Лиги Европы и привлек к своей персоне внимание многих ведущих клубов Старого Света.

Невероятно быстрый футболист в нынешней кампании отметился за бельгийский клуб 8 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 34 поединках.

По слухам, «Рома» готова предложить «Генку» 23 млн евро за ямайца.

Также на талантливого юношу претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Эвертон», «Наполи», «Байер», «Ницца» и «Лион».