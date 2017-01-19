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«Фиорентина» может заменить Калинича нападающим «Наполи» Габбьядини

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Наполи, Тяньцзинь Ц, Калинич Никола, Габбьядини Маноло
Сегодня, 00:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может заменить в «Фиорентине» форварда Николу Калинича, если последний все-таки перейдет в Китай.

Напомним, что 29-летний хорват близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Ранее сообщалось, что «фиалки» попытаются вернуть нападающего «Айнтрахта» Хариса Сеферовича, однако итальянские СМИ не исключают, что клуб из Флоренции часть вырученных с продажи Калинича денег рискнет потратить на приобретение Габбьядини.

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