«Фиорентина» может заменить Калинича нападающим «Наполи» Габбьядини
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Наполи, Тяньцзинь Ц, Калинич Никола, Габбьядини Маноло
Сегодня, 00:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может заменить в «Фиорентине» форварда Николу Калинича, если последний все-таки перейдет в Китай.
Напомним, что 29-летний хорват близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Ранее сообщалось, что «фиалки» попытаются вернуть нападающего «Айнтрахта» Хариса Сеферовича, однако итальянские СМИ не исключают, что клуб из Флоренции часть вырученных с продажи Калинича денег рискнет потратить на приобретение Габбьядини.
Другие материалы по теме:
00:47 Слухи «Реал» и МЮ претендуют на Доннарумму 2
00:26 Слухи МЮ продаст Депая в «Лион» за 16.5 млн евро 1
Вчера
20:24 Слухи МЮ и «Лион» согласовали трансфер Депая 13
16:36 Слухи «Барселона» не продаст Турана дешевле 30 млн евро 13
16:20 Слухи «Ливерпуль» следит за Берарди 6
15:24 Слухи «Манчестер Сити» летом попробует подписать Облака 17
10:53 Слухи Лукас Лейва хочет вернуться в Бразилию 4
Или войдите через