«Фиорентина» может заменить Калинича нападающим «Наполи» Габбьядини

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может заменить в «Фиорентине» форварда Николу Калинича, если последний все-таки перейдет в Китай.

Напомним, что 29-летний хорват близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Ранее сообщалось, что «фиалки» попытаются вернуть нападающего «Айнтрахта» Хариса Сеферовича, однако итальянские СМИ не исключают, что клуб из Флоренции часть вырученных с продажи Калинича денег рискнет потратить на приобретение Габбьядини.