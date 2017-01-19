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МЮ продаст Депая в «Лион» за 16.5 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 00:26 | Источник: Rmcsport.bfmtv.com | Редакция: Антон Белюсь

Стало известно, что продажа вингера Мемфиса Депая в «Лион» принесет в казну «Манчестер Юнайтед» по меньшей мере 16.5 млн евро.

Как сообщает источник, еще 8 млн евро будут предусмотрены в качестве бонусов, если голландец достигнет в своем новом клубе определенных показателей. 

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