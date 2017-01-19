МЮ продаст Депая в «Лион» за 16.5 млн евро

Стало известно, что продажа вингера Мемфиса Депая в «Лион» принесет в казну «Манчестер Юнайтед» по меньшей мере 16.5 млн евро.

Как сообщает источник, еще 8 млн евро будут предусмотрены в качестве бонусов, если голландец достигнет в своем новом клубе определенных показателей.