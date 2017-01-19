«Ливерпуль» минимально одолел «Плимут»
Сегодня, 00:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» одолел «Плимут Аргайл».
Плимут, стадион «Хоум Парк»
«Плимут Аргайл» – «Ливерпуль» – 0:1 (0:1)
Гол: Лейва 18.
Нереализованный пенальти: Ориги 87.
«Плимут Аргайл»: МакКормик, Трелькфельд, Сонго'О, Брэдли, Паррингтон, Фокс, Кэри, Дональдсон (Тэннер 67), Джервис, Слю (Булвитис 80), Гарита (Руни 72).
Главный тренер: Дерек Адамс.
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Коутиньо, Эджария, Вудберн, Старридж (Оджо 76), Ориги.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Гомес 25, Эджариа 51, Оджо 84, Сонго`О 86, Паррингтон 90+4.
Судья: Грэм Скотт.
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