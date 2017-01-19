«Реал» и МЮ претендуют на Доннарумму
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Реал, Ман Юнайтед, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 00:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Скауты «Реала» и «Манчестер Юнайтед» пристально наблюдают за голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.
Сообщается, что клубы поспорят с «Ювентусом» за подписание 17-летнего вундеркинда, который может закрыть вратарский вопрос на долгие годы вперед.
Тем не менее, скорый переход «россонери» в руки новых владельцев может в итоге позволить клубу сохранить свою восходящую звезду.
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