«Реал» и МЮ претендуют на Доннарумму

Скауты «Реала» и «Манчестер Юнайтед» пристально наблюдают за голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

Сообщается, что клубы поспорят с «Ювентусом» за подписание 17-летнего вундеркинда, который может закрыть вратарский вопрос на долгие годы вперед.

Тем не менее, скорый переход «россонери» в руки новых владельцев может в итоге позволить клубу сохранить свою восходящую звезду.