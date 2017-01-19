Гаврилов: «„Спартаку“ повезло во многих матчах»

Известный в прошлом игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, за счет чего красно-белые лидируют в чемпионате России:

«Стала ли игра „Спартака“ в защите надежнее? Не сказал бы. Вот посмотрел я, как „Спартак“ 0:4 „Крыльям“ влетел. Не может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну, один-два мяча еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в порядке.

Лидерство „Спартака“? Конкуренты сдали. ЦСКА не тот, „Зенит“ тоже. Преследователи никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят, а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс эти шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, одна позиция менялась из-за чьей-то травмы.

Взять, например, последнюю игру осени против „Рубина“. Выиграли 2:1. Но что было бы, если бы не шальной мяч Глушакова? Там стояла куча народа перед ним, он взял, „на шару“ ударил, мяч пролетел всех и зашел в ворота. Повезло? Да. И будем откровенны: не только в этой игре. „Спартаку“ повезло во многих матчах, в которых победа пришла не за счет игры, а за счет рикошетов и тому подобного.

Вижу ли у „Спартака“ прогресс при Каррере? Была бы стабильность, сказал бы - да, есть движение вперед. Но сейчас ее нет, и не знаешь, чего от команды ждать. Неизвестно, как „Спартак“ проведет сборы. Есть отрыв в пять очков, но одну игру проиграешь, и другие подтянутся. Может начаться мандраж».

Ранее, полузащитник ЦСКА Георги Миланов отметил, что, по его мнению, «Спартак» во многих матчах не заслужил победу.