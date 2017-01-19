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Игроки «Вест Хэма» не хотят видеть Пайета в команде

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Скандалы, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 02:10 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Несколько игроков «Вест Хэма», имена которых не называются, сообщили руководству клуба, что не хотят видеть в команде полузащитника Димитри Пайета. Согласно источнику, футболисты недовольны последними заявлениями 29-летнего француза.

Напомним, хавбек «молотобойцев» недавно заявил, что нанесет себе травму, если «Вест Хэм» не продаст его в бывший клуб Пайета «Марсель».

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