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«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Кейлора Наваса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Реал, Навас Кейлор, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 02:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пополнил список кандидатов на место нового вратаря «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» летом собираются приобрести еще одного игрока на эту позицию. Одним из потенциальных новичков «Манчестер Сити» является голкипер «Атлетико» Ян Облак.

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