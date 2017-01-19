«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Кейлора Наваса

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пополнил список кандидатов на место нового вратаря «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» летом собираются приобрести еще одного игрока на эту позицию. Одним из потенциальных новичков «Манчестер Сити» является голкипер «Атлетико» Ян Облак.