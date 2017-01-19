«Манчестер Юнайтед» и «Реал» претендуют на Бернарду Силву
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Реал, Монако, Силва Бернарду
Сегодня, 03:39 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
В услугах полузащитника «Монако» Бернарду Силвы заинтересовались такие гранды, как мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, за 22-летнего хавбека «монегаски» могут потребовать очень внушительную сумму. Сообщается, что речь идет о 70 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне французского чемпионата Бернарду Силва принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и сделал столько же результативных передач.
Напомним, ранее попытку приобрести португальского хавбека предпринял «Ювентус».
Другие материалы по теме:
00:47 Слухи «Реал» и МЮ претендуют на Доннарумму 4
00:26 Слухи МЮ продаст Депая в «Лион» за 16.5 млн евро 1
Вчера
20:24 Слухи МЮ и «Лион» согласовали трансфер Депая 13
16:36 Слухи «Барселона» не продаст Турана дешевле 30 млн евро 13
16:20 Слухи «Ливерпуль» следит за Берарди 6
15:24 Слухи «Манчестер Сити» летом попробует подписать Облака 17
Или войдите через