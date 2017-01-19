«Манчестер Юнайтед» и «Реал» претендуют на Бернарду Силву

В услугах полузащитника «Монако» Бернарду Силвы заинтересовались такие гранды, как мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, за 22-летнего хавбека «монегаски» могут потребовать очень внушительную сумму. Сообщается, что речь идет о 70 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне французского чемпионата Бернарду Силва принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и сделал столько же результативных передач.

Напомним, ранее попытку приобрести португальского хавбека предпринял «Ювентус».