Каземиро: «„Реал“ был на очень хорошем ходу, но игра с „Севильей“ нас подкосила»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение «сливочных» от «Сельты» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании:

«Мы показали не очень хорошую игру. Мы провели неплохой первый тайм, но не сумели отличиться. Но все еще впереди. „Сельта“ представляет опасность, впрочем, как и мы.

„Реал“ был на очень хорошем ходу. Игра с „Севильей“ подкосила нас, хотя в том матче мы показали приличную игру. Сегодня же мы играли недостаточно хорошо».

Напомним, в матче 18-го тура испанского чемпионата «Севилья» обыграла «Реал» (2:1), тем самым прервав длительную беспроигрышную серию «Королевского клуба».