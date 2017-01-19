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Клопп: «Игра с „Плимутом“ не была захватывающей, но имела большое значение»

Матч: Плимут АргайлПлимут Аргайл0 : 1ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Клопп Юрген
Сегодня, 04:33 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го раунда кубка Англии с «Плимутом», который завершился минимальной победой «мерсисайдцев» (1:0):

«У них было несколько опасных моментов. Но эти моменты были также и у нас, особенно в последние 20 минут встречи, когда мы контролировали игру. Возможно, это была не самая захватывающая игра, но она имела для нас большое значение. В том числе потому, что это был еще один шанс для молодых игроков.

Во втором тайме мы заработали пенальти, и, конечно, со счетом 2:0, 3:0 или 4:0 нам было бы комфортнее, но счет матча  1:0, и я этим удовлетворен. Я не слишком переживал по поводу того, сможем ли мы удержать счет, но подумал: „Боже мой, играть еще целых 30 минут!“ Но все закончилось хорошо, дополнительного времени не было, работа выполнена, можно ехать домой».

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