Павлов: «Я против лимита. Должны играть сильнейшие»
Сегодня, 04:42 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Заслуженный тренер России Сергей Павлов высказался против действующего в российском чемпионате лимита на легионеров:
«Конечно, уровень наших футболистов далеко не соответствует их зарплатам. Эта тенденция началась несколько лет назад. Сегодня регионы несколько провисли, и содержать команды тяжело стало. Надо заниматься воспитанием своих игроков. Потолок зарплат? Это трудный вопрос. Ограничения некоторые должны быть, но надо обсуждать на уровне президентов клубов. Я против лимита. Должны играть сильнейшие. Я против лимита в любом его виде».
Ранее болгарский хавбек ЦСКА Георги Миланов отметил, что лимит на легионеров помогает российским игрокам, но создает трудности иностранцам.
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