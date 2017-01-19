Павлов: «Я против лимита. Должны играть сильнейшие»

Заслуженный тренер России Сергей Павлов высказался против действующего в российском чемпионате лимита на легионеров:

«Конечно, уровень наших футболистов далеко не соответствует их зарплатам. Эта тенденция началась несколько лет назад. Сегодня регионы несколько провисли, и содержать команды тяжело стало. Надо заниматься воспитанием своих игроков. Потолок зарплат? Это трудный вопрос. Ограничения некоторые должны быть, но надо обсуждать на уровне президентов клубов. Я против лимита. Должны играть сильнейшие. Я против лимита в любом его виде».

Ранее болгарский хавбек ЦСКА Георги Миланов отметил, что лимит на легионеров помогает российским игрокам, но создает трудности иностранцам.