Кержаков: «Обещаю, что буду забивать еще более красивые голы»
Сегодня, 04:54 | Источник: Инстаграм Александра Кержакова | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в своем Instagram поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых за то, что они признали его гол в ворота «Маккаби» лучшим в первой части сезона:
«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю, что за 12 лет карьеры в „Зените“ я забивал намного более красивые мячи. Обещаю, что во второй части я обязательно исправлюсь. "Зенит“ - чемпион!»
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Хотя у самого не стоит..,так и глагол.
У нас в России два знатных рекордсмен и саня-глагол.