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Кержаков: «Обещаю, что буду забивать еще более красивые голы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 04:54 | Источник: Инстаграм Александра Кержакова | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в своем Instagram поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых за то, что они признали его гол в ворота «Маккаби» лучшим в первой части сезона:

«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю, что за 12 лет карьеры в „Зените“ я забивал намного более красивые мячи. Обещаю, что во второй части я обязательно исправлюсь. "Зенит“ - чемпион!»

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