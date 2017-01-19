Кержаков: «Обещаю, что буду забивать еще более красивые голы»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в своем Instagram поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых за то, что они признали его гол в ворота «Маккаби» лучшим в первой части сезона:

«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю, что за 12 лет карьеры в „Зените“ я забивал намного более красивые мячи. Обещаю, что во второй части я обязательно исправлюсь. "Зенит“ - чемпион!»