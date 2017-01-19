«Зенит» заинтересовался защитником «Интера» Раноккией
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Интер, Раноккия Андреа
Сегодня, 05:07 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Павел Молочный
Защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия оказался в сфере интересов «Зенита», передает источник со ссылкой на Premium Sport.
Также сообщается, что 28-летний игрок, вероятно, покинет «Интернационале», так как не проходит в стартовый состав «нерадзурри». Отметим, что на Раноккию также претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл Сити».
В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Раноккия принял участие в пяти матчах и результативными действиями не отметился.
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис отклонил предложение «Зенита».
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