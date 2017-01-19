«Зенит» заинтересовался защитником «Интера» Раноккией

Защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия оказался в сфере интересов «Зенита», передает источник со ссылкой на Premium Sport.

Также сообщается, что 28-летний игрок, вероятно, покинет «Интернационале», так как не проходит в стартовый состав «нерадзурри». Отметим, что на Раноккию также претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл Сити».

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Раноккия принял участие в пяти матчах и результативными действиями не отметился.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис отклонил предложение «Зенита».