Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков отметил, что нормально относится к решению некоторых игроков продолжить карьеру в Китае:

«Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

Уровень футбола в Китае ниже, чем в Европе? Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира. Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

Шутка Дзюбы по поводу его отъезда в Китай? Я на него не подписан в Instagram. А вообще, шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с „Чанчунем“. Но как вы понимаете, это были именно шутки».