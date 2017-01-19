Рейтинг@Mail.ru

Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Жирков Юрий, Дзюба Артём, Халк, Витсель Аксель, Тевес Карлос
Сегодня, 05:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Зенита» Юрий Жирков отметил, что нормально относится к решению некоторых игроков продолжить карьеру в Китае:

«Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

Уровень футбола в Китае ниже, чем в Европе? Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира. Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

Шутка Дзюбы по поводу его отъезда в Китай? Я на него не подписан в Instagram. А вообще, шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с „Чанчунем“. Но как вы понимаете, это были именно шутки».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 05:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:54 Видео Кержаков: «Обещаю, что буду забивать еще более красивые голы» 3
03:00 Жирков: «Наверное, второе место „Зенита“ на данном этапе – не так уж и плохо» 3
01:41 Синицын: «Только странный человек может уйти из „Краснодара“» 1
Вчера
20:18 Фернандес: «Ганчаренко - великолепный человек и замечательный специалист» 13
11:06 Самедов не отправился на сбор со «Спартаком» 49
Станислав Горин
Весенняя защита «Спартака»
Компания «Массимо и сыновья» не лишилась опытного Боккетти, и «Соккер.ру» говорит об обороне «Спартака». Как лидер чемпионата сыграет в защите весной?
Комментариев: 20
04:41 Миланов: «„Спартак“ во многих встречах победил незаслуженно» 121
02:05 Игроки сборной России в отпуске готовились по особой программе 13
17 января 2017
12:09 Игроки «Спартака» закончили прохождение медицинского обследования 51
07:36 Тарасов: «„Спартак“ заслуженно лидирует, но опять же – впереди весна» 16
все материалы по этой теме
Турниры