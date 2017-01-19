«Барселона» решила выкупить защитника «Флуминенсе» Марлона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Барселона Б, Флуминенсе, Марлон
Сегодня, 05:35 | Источник: Sport.es | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Барселоны» приняло решение выкупить бразильского защитника «Флуминенсе» Марлона, на правах аренды выступающего за «Барселону Б». Согласно источнику, 21-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт.
Сине-гранатовые должны будут выплатить бразильскому клубу 2 млн евро.
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