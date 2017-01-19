«Барселона» решила выкупить защитника «Флуминенсе» Марлона

Руководство «Барселоны» приняло решение выкупить бразильского защитника «Флуминенсе» Марлона, на правах аренды выступающего за «Барселону Б». Согласно источнику, 21-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт.

Сине-гранатовые должны будут выплатить бразильскому клубу 2 млн евро.