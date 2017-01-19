Джермейн Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
Сегодня, 06:40 | Источник: ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" | Фото: Твиттер ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник сборной США Джермейн Джонс перешел из «Колорадо Рэпидс» в «Лос-Анджелес Гэлакси».
35-летний хавбек известен по выступлениям за немецкие клубы «Шальке» и «Айнтрахт».
BREAKING: #LAGalaxy sign midfielder @Jermainejunior: https://t.co/v2WDiSQsyY pic.twitter.com/xeXgzabqxU
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 18 января 2017 г.
Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» стал последним клубом для легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который завершил игровую карьеру в ноябре 2016 года.
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