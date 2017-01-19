Джермейн Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полузащитник сборной США Джермейн Джонс перешел из «Колорадо Рэпидс» в «Лос-Анджелес Гэлакси».

35-летний хавбек известен по выступлениям за немецкие клубы «Шальке» и «Айнтрахт».

Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» стал последним клубом для легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который завершил игровую карьеру в ноябре 2016 года.