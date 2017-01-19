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Абелардо отказался от € 4 млн после увольнения с поста наставника хихонского «Спортинга»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Спортинг Х, Фернандес Абелардо
Сегодня, 06:55 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник хихонского «Спортинга» Абелардо Фернандес отказался от суммы в размере € 4 млн после того, как был уволен с поста главного тренера команды.

Эта сумма причиталась ему в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Абелардо прокомментировал свое решение следующим образом:

«Я переживаю за клуб и болельщиков, которых так люблю. Несмотря на то, что у меня был контракт до 2020 года, я не мог брать деньги от клуба, который люблю. Я без проблем отказываюсь от денег. Есть более важные вещи. Преданность клубу превыше всего».

Напомним, на смену Абелардо в «Спортинг» пришел Жоан Франсеск Феррер, также известный как Руби.

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