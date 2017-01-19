Абелардо отказался от € 4 млн после увольнения с поста наставника хихонского «Спортинга»
Сегодня, 06:55 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный
Экс-наставник хихонского «Спортинга» Абелардо Фернандес отказался от суммы в размере € 4 млн после того, как был уволен с поста главного тренера команды.
Эта сумма причиталась ему в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Абелардо прокомментировал свое решение следующим образом:
«Я переживаю за клуб и болельщиков, которых так люблю. Несмотря на то, что у меня был контракт до 2020 года, я не мог брать деньги от клуба, который люблю. Я без проблем отказываюсь от денег. Есть более важные вещи. Преданность клубу превыше всего».
Напомним, на смену Абелардо в «Спортинг» пришел Жоан Франсеск Феррер, также известный как Руби.
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Вадим Багров
Хосеп вряд ли выиграет текущий чемпионат Англии. Но приехал в Манчестер не за этим. «Соккер.ру» объясняет, почему разгром от «ирисок» - на приговор, а освобождение.
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теперь ему предстоит как-то отказаться от своих слов, и идти в хихонскую бухгалтерию.
четверть миллиарда рублей, ёпт!
Но большинство современников вряд ли оценят его положительно.
Порядочность нынче не в чести, к сожалению.
Золотой телец правит всем.