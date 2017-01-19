Кафу: «Бразилия способна играть на равных с любым соперником»
Сегодня, 07:32 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Экс-защитник сборной Бразилии Кафу убежден что «Пентакампеоны» в состоянии противостоять любой национальной команде мира:
«Бразильская команда способна бороться на равных с любой другой национальной сборной. Мы уже прошли через трудные времена с Дунгой. Теперь нам удалось вернуть настоящий футбол благодаря Тите».
На данный момент сборная Бразилии лидирует в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года среди стран Южной Америки, опережая идущий на второй строчке Уругвай на 4 очка. Напомним, в последнем официальном матче Бразилия обыграла в гостях сборную Перу (2:0).
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