Кафу: «Бразилия способна играть на равных с любым соперником»

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу убежден что «Пентакампеоны» в состоянии противостоять любой национальной команде мира:

«Бразильская команда способна бороться на равных с любой другой национальной сборной. Мы уже прошли через трудные времена с Дунгой. Теперь нам удалось вернуть настоящий футбол благодаря Тите».

На данный момент сборная Бразилии лидирует в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года среди стран Южной Америки, опережая идущий на второй строчке Уругвай на 4 очка. Напомним, в последнем официальном матче Бразилия обыграла в гостях сборную Перу (2:0).