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Кафу: «Бразилия способна играть на равных с любым соперником»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Бразилия, Кафу
Сегодня, 07:32 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу убежден что «Пентакампеоны» в состоянии противостоять любой национальной команде мира:

«Бразильская команда способна бороться на равных с любой другой национальной сборной. Мы уже прошли через трудные времена с Дунгой. Теперь нам удалось вернуть настоящий футбол благодаря Тите».

На данный момент сборная Бразилии лидирует в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года среди стран Южной Америки, опережая идущий на второй строчке Уругвай на 4 очка. Напомним, в последнем официальном матче Бразилия обыграла в гостях сборную Перу (2:0).

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