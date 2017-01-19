Синицын: «Трудно спорить, что лучший вратарь России – это Акинфеев»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отметил, что в России пока не появился вратарь, который смог бы полноценно заменить Игоря Акинфеева в сборной, и поделился мнением о новичках «Зенита» и «Спартака» Андрее Лунёве и Александре Селихове:

«Трудно спорить, что лучший вратарь России — это Акинфеев. Назовите мне хотя бы одного, кто мог бы его заменить в последние 10 лет. Новые молодые голкиперы? Вот по Селихову у меня вообще ноль вопросов. Сколько видел матчей, смотрел — у парня все получается. И уверенно играет, и тащит — мне он понравился. Лунёв сыграл несколько ярких матчей, но совсем на короткой дистанции. Хотя если его покупает „Зенит“ — значит это о чем-то говорит».

Также вратарь «быков» объяснил, почему продолжает выступать за «Краснодар», несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.