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Жирков: «Адриано почти не играл последнее время, а Самедов – хорошее усиление»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Спартак М, Жирков Юрий, Адриано Луис, Самедов Александр, Эрнани
Сегодня, 07:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Зенита» Юрий Жирков высказал мнение по поводу последних зимних приобретений своей команды и московского «Спартака»:

«Кто укрепился мощнее? За трансферами слежу, но пока трудно что-то оценивать. Луис Адриано, насколько я понимаю, практически не играл за „Милан“ в последнее время. А вот Самедов – хорошее усиление. Правда, еще не совсем понятно, где он там будет играть. Справа ведь есть Промес. Но, может, тот на левый фланг перейдет? В любом случае Самедов это усиление. Игрок сборной, который в последних матчах, как мне кажется, очень здорово за нее играл. Посмотрим, как будет дальше.

Новички „Зенита“? Видно, что это очень хорошие игроки. Они и в своих прежних командах себя проявляли. Разве что об Эрнани мало что было известно. Пока у него все нормально. Хорошо работает, тренируется. В матче с „Айнтрахтом“ он неплохо в отборе выглядел и вообще произвел впечатление мобильного футболиста. Но все станет ясно не в контрольных, а в официальных играх».

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