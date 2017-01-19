«Вест Хэм» тоже претендует на Фонте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Вест Хэм, Фонте Жозе
Сегодня, 08:19 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Число претендентов на защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте выросло. В борьбу за португальца включился «Вест Хэм». Фонте ранее попросил «святых» отпустить его, чем и хотят воспользоваться другие английские клубы. Он может обойтись «Вест Хэму» в 14 млн евро.
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