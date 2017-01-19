Харт не думает о возвращении в «Манчестер Сити»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Манчестер Сити, Торино, Харт Джо
Сегодня, 08:52 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Торино» Джо Харт не рассматривает возможность возвращения в «Манчестер Сити», которому принадлежат права на него. 29-летний англичанин считает, что под руководством Хосепа Гвардиолы он не сможет играть за «горожан», поэтому думает над сменой клуба. В «Торино» он не сможет остаться, поскольку итальянский клуб не готов выкупить его контракт с высокой зарплатой.
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